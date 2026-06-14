المركز الوطني للأرصاد:أجواء صيفية معتدلة مطلع الأسبوع وارتفاع تدريجي للحرارة حتى نهاية الأسبوع

دمشق-سانا



توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن تشهد البلاد خلال الأسبوع الجاري أجواءً صيفية اعتيادية في بدايته، قبل أن تميل إلى الاستقرار مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتصبح حارة خلال النصف الثاني من الأسبوع.

وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي للأحوال الجوية للفترة الممتدة بين 14 و21 حزيران، أن الفرصة تبقى مهيأة لهطل زخات متفرقة من الأمطار في مناطق حلب وإدلب والساحل والأجزاء الغربية من محافظتي حماة وحمص خلال اليومين الأولين من الفترة، على أن تتراجع فرص الهطل اعتباراً من يوم الإثنين، لتسود أجواء مستقرة في مختلف المناطق بدءاً من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة ستكون أدنى من معدلاتها العامة في بداية الأسبوع، ثم تبدأ بالارتفاع التدريجي اعتباراً من يوم الإثنين، ليصبح الارتفاع أكثر وضوحاً يوم الثلاثاء، فيما تتحول الأجواء إلى حارة اعتباراً من يوم الأربعاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وفي ما يتعلق بالرياح، أوضح المركز أن الهبات ستكون قوية نسبياً يوم الأحد، قبل أن تنخفض سرعتها تدريجياً خلال الأيام التالية، مع بقائها نشطة أحياناً وبسرعات تقل عن 50 كيلومتراً في الساعة.

وأشار الى أن الأجواء المغبرة ستستمر خلال يومي الأحد والإثنين في المناطق الشرقية والبادية ومنطقة الجزيرة، على أن تتراجع كثافة الغبار تدريجياً اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وخلص التقرير إلى أن الطقس سيبدأ بأجواء صيفية معتدلة تترافق مع فرص لهطل أمطار متفرقة في الساحل والشمال الغربي، قبل أن يتجه نحو الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة تدريجياً، لتسود أجواء حارة خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع.

ويصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقارير دورية تتضمن التوقعات الجوية والإنذارات المبكرة المتعلقة بالظواهر المناخية المختلفة، بهدف دعم الجهات المعنية والمواطنين بالمعلومات اللازمة للحد من آثار المخاطر الناجمة عن التقلبات الجوية.