صناع محتوى عرب يشيدون بتجربة المؤثرين السوريين في مؤتمر “سكريبت” بحلب

حلب-سانا

من داخل قاعة مؤتمر “سكريبت” في مدينة حلب حيث يجتمع المئات من صناع المحتوى والمؤثرين السوريين والعرب، أعرب سعود الحسيني، رئيس تحرير جريدة “شارع الصحافة” الكويتية، عن فخره الكبير بمشاركته في هذا التجمع الإعلامي المتميز.

وفي زيارة هي الأولى له إلى حلب، قال الحسيني في تصريح لـ سانا: “وجودي اليوم بين هذا الجمع من المؤثرين السوريين يشعرني بالفخر الكبير” معتبراً أن ما قدمه الشعب السوري في مجال صناعة المحتوى والتأثير الرقمي “ساعدهم وأثرى تجربتهم بشكل أكبر مما توقعوا”.

من جانبه، أعرب عمر يعقوب الثويني، صانع محتوى من الكويت، عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية، مشيراً إلى أنها تأتي بعد غياب دام أربعة عشر عاماً عن سوريا.

وقال الثويني: إن مشاركتنا اليوم في هذا المؤتمر ما هي إلا بداية لمزيد من الفعاليات والمؤتمرات المشتركة مع سوريا في المستقبل.

بدوره أعرب أسامة نفيسة صانع محتوى عن سعادته بالعودة إلى سوريا بعد غياب سنوات الحرب، قائلاً: “قضيت فترة طويلة من الزمن في سوريا، وأنا سعيد للغاية للعودة مرة أخرى والمشاركة في هذا المؤتمر الذي يتميز بتنظيم رائع وحضور كبير”.

وجاءت هذه اللقاءات خلال المؤتمر الذي انطلق اليوم تحت شعار “مؤثرون من أجل سوريا”، ويعد أكبر تجمع للمؤثرين وصناع المحتوى، بهدف إبراز الوجه الحضاري لسوريا وإعادة إعمارها رقمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الإعلامية العربية والسورية خلال فعاليات المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن ورش عمل وجولات ميدانية في معالم مدينة حلب التاريخية.