عبد اللطيف: العدالة الانتقالية ترسخ دولة القانون ولا حصانة لأحد

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن ما كان مستحيلاً بالأمس ‏أصبح اليوم جزءاً من مسار وطني للمساءلة والمحاسبة، يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ‏وترسيخ دولة القانون.‏

وأوضح عبد اللطيف في منشور على منصة “إكس” اليوم الخميس أن “العدالة ليست ثأراً، لكنها ‏أيضاً لا تقبل الإفلات من العقاب”، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بدأت اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة أحمد حسون ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏مفتي الجمهورية في عهد النظام البائد، بحضور النائب العام للجمهورية ‏القاضي ‌‏‌‏‌‏المستشار حسان ‏التربة، ومنظمات حقوقية محلية ودولية.‏

ويواصل القضاء السوري لتحقيق العدالة الانتقالية إجراء محاكمات بحق ‏متهمين ‏بارتكاب ‌‏‌‏‌‏جرائم ‏حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام ‏البائد، حيث بدأت ‏في ‌‏‌‏‌‏الـ 26 ‏من شهر نيسان الماضي بمحاكمة عاطف نجيب، بهدف كشف ‏الحقيقة، ‏وإنصاف ‌‏‌‏‌‏الضحايا، ‏ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.‏