عبد اللطيف: العدالة الانتقالية ترسخ دولة القانون ولا حصانة لأحد

دمشق-سانا
أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن ما كان مستحيلاً بالأمس أصبح اليوم جزءاً من مسار وطني للمساءلة والمحاسبة، يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وترسيخ دولة القانون.
وأوضح عبد اللطيف في منشور على منصة “إكس” اليوم الخميس أن “العدالة ليست ثأراً، لكنها أيضاً لا تقبل الإفلات من العقاب”، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بدأت اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة أحمد حسون مفتي الجمهورية في عهد النظام البائد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ومنظمات حقوقية محلية ودولية.
ويواصل القضاء السوري لتحقيق العدالة الانتقالية إجراء محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، حيث بدأت في الـ 26 من شهر نيسان الماضي بمحاكمة عاطف نجيب، بهدف كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.