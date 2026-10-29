قاديش يبحث مع السفير الإماراتي مشاريع لدعم القطاع الصحي وترميم الجامع الأموي

دمشق-سانا

بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع سفير ‏دولة الإمارات العربية المتحدة حمد راشد بن علوان الحبسي، مستجدات ملفات التعاون ‏بين البلدين.

وتناول اللقاء مشاريع دعم القطاع الصحي في محافظة الرقة، بما يشمل تجهيز مشفى ‏الأطفال ومشفى النسائية، وإعادة تأهيل وترميم مشفى النعيمي في مدينة حمص، ‏بهدف رفع كفاءة المرافق الصحية وجاهزيتها وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية ‏الأساسية، إضافة إلى مبادرة لمكافحة تفشي داء الليشمانيا في عدد من المحافظات ‏السورية.

كما بحث الجانبان مشروع ترميم وتأهيل الجامع الأموي بدمشق، وسبل تعزيز التنسيق ‏بين الجهات المعنية في البلدين من خلال عقد ورش عمل فنية مشتركة.