قاديش يبحث مع السفير الإماراتي مشاريع لدعم القطاع الصحي وترميم الجامع الأموي

دمشق-سانا
بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد راشد بن علوان الحبسي، مستجدات ملفات التعاون بين البلدين.
وتناول اللقاء مشاريع دعم القطاع الصحي في محافظة الرقة، بما يشمل تجهيز مشفى الأطفال ومشفى النسائية، وإعادة تأهيل وترميم مشفى النعيمي في مدينة حمص، بهدف رفع كفاءة المرافق الصحية وجاهزيتها وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، إضافة إلى مبادرة لمكافحة تفشي داء الليشمانيا في عدد من المحافظات السورية.
كما بحث الجانبان مشروع ترميم وتأهيل الجامع الأموي بدمشق، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين من خلال عقد ورش عمل فنية مشتركة.