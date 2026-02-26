وزارة الطاقة: تنفيذ 23 إجراءً ميدانياً لتحسين واقع الكهرباء بريف دمشق

دمشق-سانا

نفذت وزارة الطاقة عدد من الإجراءات الميدانية شملت تركيب وتبديل مراكز تحويل كهرباء، وغير ذلك في محافظة ريف دمشق، وذلك ضمن خططها لإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء، ولا سيما في المناطق المتضررة بالمحافظة.

وأوضح وزير الطاقة محمد البشير، في منشور اليوم الخميس على منصة “X” أن الوزارة نفذت 23 إجراءً ميدانياً من تركيب وتبديل وتوسيع استطاعة لمراكز التحويل في عدة مناطق، منها أجزاء الغوطة الشرقية، ودوما، والزبداني، ومضايا، وقدسيا، والسيدة زينب، وجرمانا، وكفير يابوس، وعرطوز، ويلدا، وصحنايا، بهدف تحسين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة.

وكانت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق استبدلت خلال الأسبوع الماضي 7 محولات كهربائية في بلدات كفير يابوس، ومضايا، وحفير التحتا والسبينة وقدسيا والسيدة زينب والمليحة وجرمانا، وقامت بتركيب محولتين كهربائيتين جديدتين في منطقة الزبداني، وزيادة استطاعة محولتين في المليحة ومعضمية الشام بريف دمشق.