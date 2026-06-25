تمديد شبكة توتر منخفض في حي البياضة بمدينة حمص لتعزيز وثوقية الشبكة الكهربائية

IMG 6278 تمديد شبكة توتر منخفض في حي البياضة بمدينة حمص لتعزيز وثوقية الشبكة الكهربائية

حمص-سانا
 
نفذت الشركة العامة للكهرباء في محافظة حمص، اليوم الخميس، أعمال تمديد شبكة توتر منخفض في شارع الشهيد عبد الباسط الساروت بحي البياضة، بهدف تعزيز وثوقية الشبكة الكهربائية، وتحسين استقرار التغذية.
 
وأوضح رئيس مركز كهرباء الزهراء عبد الإله الخطيب في تصريح لمراسل سانا‏ أن الأعمال تضمنت مد شبكة توتر منخفض بطول 400 متر، إضافة إلى نصب خمسة أعمدة إسمنتية، وذلك استجابة لاحتياجات المواطنين، وتحسين واقع الخدمة الكهربائية في المنطقة.
 
وأشار الخطيب إلى أن المشروع يهدف إلى التخفيف من معاناة الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم في حي البياضة، وضمان وصول الكهرباء بشكل أفضل وأكثر استقراراً، بما يواكب تزايد الطلب على الخدمة مع عودة المزيد من الأهالي إلى الحي.
 
وأكد عدد من أهالي الحي أهمية هذه الأعمال في تعزيز استقرار التيار الكهربائي، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، حيث بيّن يحيى النكدلي أن تنفيذ هذه الأعمال يسهم في تشجيع المزيد من الأهالي على العودة إلى منازلهم، واستئناف حياتهم الطبيعية في ظل تحسن الخدمات تدريجياً.
 
بدوره، أشار المواطن فايز الجدوع إلى حاجة حي البياضة إلى المزيد من مشاريع إعادة التأهيل والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، نظراً لحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية.
 
وتأتي هذه الأعمال ضمن الجهود الهادفة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في الأحياء المتضررة بمدينة حمص، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في المناطق التي تشهد عودة متزايدة للأهالي إلى منازلهم.

IMG 6289 تمديد شبكة توتر منخفض في حي البياضة بمدينة حمص لتعزيز وثوقية الشبكة الكهربائية
IMG 6288 تمديد شبكة توتر منخفض في حي البياضة بمدينة حمص لتعزيز وثوقية الشبكة الكهربائية
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