الهيئة الوطنية للمفقودين تنتشل رفاتاً بشرية في دوما

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، أن فرقها استجابت بمشاركة الدفاع المدني، لبلاغ حول ‏الاشتباه بوجود رفات بشرية في مدينة دوما بريف دمشق، أمس الثلاثاء، بعد اكتشافها ‏أثناء أعمال حفر أساس ضمن موقع مدرسة تعرضت لقصف سابق من قبل النظام البائد.‏

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر قناتها على تلغرام، أن الفرق ‏المتخصصة عملت وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة في توثيق وجمع ‏وانتشال الرفات، بما يضمن حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا، قبل تسليم الرفات إلى ‏مركز الاستعراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.‏

وأكدت الهيئة الوطنية للمفقودين استمرارها في متابعة البلاغات والاستجابة لها بالتنسيق ‏مع الجهات المعنية، بما يسهم في كشف مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم وصون ‏حقهم في معرفة الحقيقة.‏

ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر ‏جماعية أو العبث بها، لما لذلك من تأثير على عملية التوثيق والكشف عن الحقيقة، مؤكدةً ‏ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو مواقع مشتبه بها عبر القنوات الرسمية ‏التالية:‏

📧 ‏secretaria@ncmp.gov.sy

📞 00963943009384‏

وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، في الأول من الشهر الجاري، أن فرقها عملت بالتنسيق ‏مع الدفاع المدني السوري على تأمين موقع مقبرة جماعية في “مزرعة الراهب” بمنطقة ‏السفيرة بريف حلب، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والفنية.‏

وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من ‏سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد، وحلفائه ‏خلال سنوات الثورة.‏