حملة ميدانية لضبط مخالفات النظافة العامة في اللاذقية

اللاذقية-سانا
باشر مجلس مدينة اللاذقية تنفيذ حملة ميدانية لضبط مخالفات النظافة العامة في الأسواق والشوارع الرئيسية والأماكن العامة، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز السلوك المجتمعي المسؤول والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مجلس مدينة اللاذقية رستم صلاح رستم، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المجلس كثّف جولاته الميدانية على مدار الساعة، ولا سيما في الأسواق التجارية، حيث تم تنظيم ضبوط بحق عدد من المحال المخالفة.
وأشار رستم إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة عمل مستمرة لتحسين الواقع البيئي والصحي والخدمي في المدينة، داعياً المواطنين وأصحاب الفعاليات التجارية إلى التعاون والالتزام بقواعد النظافة العامة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الجمال البصري لمدينة اللاذقية.
ولفت رستم إلى أن فرق الرقابة ستواصل تنفيذ جولاتها الميدانية بشكل دوري لمتابعة مدى الالتزام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.
ويأتي تفعيل الضبوط بالتوازي مع استمرار حملة النظافة الواسعة “بأيدينا.. نحافظ عليها”، التي انطلقت في محافظة اللاذقية قبل يومين، في إطار خطة متكاملة تجمع بين العمل الخدمي الميداني وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالنظافة العامة.