حملة ميدانية لضبط مخالفات النظافة العامة في اللاذقية

اللاذقية-سانا‏

باشر مجلس مدينة اللاذقية تنفيذ حملة ميدانية لضبط مخالفات النظافة العامة في الأسواق والشوارع الرئيسية والأماكن ‏العامة، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز السلوك المجتمعي المسؤول والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مجلس مدينة اللاذقية رستم صلاح رستم، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن ‏المجلس كثّف جولاته الميدانية على مدار الساعة، ولا سيما في الأسواق التجارية، حيث تم تنظيم ضبوط بحق عدد من ‏المحال المخالفة.‏

وأشار رستم إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة عمل مستمرة لتحسين الواقع البيئي والصحي والخدمي في المدينة، ‏داعياً المواطنين وأصحاب الفعاليات التجارية إلى التعاون والالتزام بقواعد النظافة العامة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة ‏العامة وتعزيز الجمال البصري لمدينة اللاذقية.‏

ولفت رستم إلى أن فرق الرقابة ستواصل تنفيذ جولاتها الميدانية بشكل دوري لمتابعة مدى الالتزام، واتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.‏

ويأتي تفعيل الضبوط بالتوازي مع استمرار حملة النظافة الواسعة “بأيدينا.. نحافظ عليها”، التي انطلقت في محافظة اللاذقية ‏قبل يومين، في إطار خطة متكاملة تجمع بين العمل الخدمي الميداني وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالنظافة ‏العامة.‏