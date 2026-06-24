وزير العدل: محاكمة وسيم الأسد خطوة ضمن مسار وطني لترسيخ العدالة واستعادة الحقوق

دمشق-سانا

أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد ليست سوى محطة في مسار وطني متكامل وشامل، وأن الوزارة تمضي بخطوات متسارعة نحو ترسيخ العدالة والمحاسبة واستعادة الحقوق وتعمل بعزم ومسؤولية على تلبية تطلعات السوريين.

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وقال الوزير الويس في تدوينة على منصة إكس: عهدنا أن تبقى العدالة نهجاً ثابتاً، وأن تمضي مؤسسات الدولة بثقة وحزم نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.



وبدأت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في وقت سابق اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد ‏المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك بحضور النائب العام ‏للجمهورية حسان التربة، وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.‏