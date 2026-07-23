المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 23  من تموز 2026

دمشق:

1 – ورشتا عمل تخصصيتان بعنوان “الجانب الفني والجمالي لصناعة الكتابة” و”مراحل صناعة المخطوط قبل الطباعة”، يقدمهما الأساتذة نسرين بعلبكي ورامز الحاج حسين وفراس مستو والدكتور بسام بنيان، في مبنى اتحاد الكتاب العرب بدمشق، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان (القيم الجمالية والإبداعية في التصوير السوري الحديث – دراسة تحليلية نقدية)، يقدمها الباحث سام علي يوسف، في قاعة المؤتمرات بمبنى كلية الفنون الجميلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – عرض الفيلم الوثائقي القصير “مهمة الفنان”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (العلامة المربي الشيخ عبد الكريم الرفاعي وجوانب من جهوده الإصلاحية) يقدمها الأستاذ سارية العجلوني في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – أمسية موسيقية تراثية بعنوان (أنغام من عبق التراث)، تقدمها فرقة وكورال قصب بقيادة الأستاذ محمد محمود عيد، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – محاضرة بعنوان (في درب القراءة: رحلة في عوالم التغيير الذاتي)، يقدمها الأستاذ محمد نزار زرزور، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – عرض فني بعنوان “مواقع السحاب”، يقدمه كورال غاردينيا، في مسرح الدراما بدار الأوبرا في دمشق، الساعة الـ 7:30 مساءً.

8 – أمسية غنائية بعنوان (ضع يدك بيدي)، يحييها الفنان عاصم سكر برفقة جوقة “عطر” للغناء الجماعي وأوركسترا الفن السوري بقيادة المايسترو حسين مصعب القدور، في مسرح دمر المكشوف، الساعة الـ 8:00 مساءً.

9 – عرض أفلام ” خلي بالك من نفسك، الغاضبون، صقر وكناريا، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – أمسية أدبية بعنوان (ويزهر الحلم)، يقدمها فريق حلم البنفسج بمشاركة الأدباء ملاك الحبشي ومؤمنة صالح ولين الخطيب ولطيفة صالح ومهدي الصيرفي، في مركز التل الثقافي، الساعة الـ 5:30 عصراً.

2 -أمسية شعرية بعنوان (عطر القوافي)، يشارك فيها الشعراء فهد الحلاج وإبراهيم الواصل وصفية الدغيم، في المحطة الثقافية بجرمانا (البلدية الجديدة بجانب مركز خدمة المواطن)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

أمسية موسيقية تراثية بعنوان “نغمات ربابة”، في مركز ملتقى هارموني الثقافي بحي الحميدية (شارع الأظن)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – جلسة مناقشة كتاب بعنوان (النسق القرآني ومشروع الإنسان) للدكتور جاسم السلطان، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – عرض مسرحي بعنوان (حديقة الحيوانات)، يقدمه الأخوان ملص، في بيت سوري للفنون بالحي الشمالي في مصياف، الساعة الـ 6:30 مساءً.

3 – أمسيات فنية وثقافية بعنوان (موسم الدحنون)، يقدمها فريق “سورتريه” ومؤسسة “العمل للأمل”، في سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان (تعلم مبادئ الحساب الذهني)، تدرب فيها الأستاذة جيهان زيدان، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – جلسات تدريبية للأطفال واليافعين في أنشطة الشطرنج والخط العربي والأشغال اليدوية، يقدمها الأساتذة علي سلمون ومأمول عباس وروجيه إبراهيم وميس عباس، في قاعة المطالعة بالمركز الثقافي في الشيخ بدر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “أمنية، السنافر، وهجرة”، في سينما كندي طرطوس الرئيسية، الساعة الـ 10:30 صباحاً والساعة الـ 12:30 ظهراً و الساعة الـ 5:15 عصراً.

4 – جلسات علمية ونقابية في الممارسة الصيدلانية، ضمن برنامج التعليم الطبي المستمر لنقابة الصيادلة بالتعاون مع مركز SY Tour التدريبي، بإشراف الدكاترة شادي الخطيب، وعبير بيشاني، وريناد سليمان، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

5 – محاضرة طبية بعنوان (آلام المفاصل والعمود الفقري) يقدمها الدكتور أشرف حمزة، في النافذة الثقافية بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – ورشة عمل بعنوان (طريقك نحو تخصصك الجامعي)، يقدمها الأستاذ علي سليمان عبود، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

7 – حفل توقيع كتاب بعنوان (قلبي رغيف البائسين)، للدكتورة فادية سليمان، في مدرج المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 5:30 عصراً.

اللاذقية:

ورشة عمل فنية في الخط والرسم ضمن النادي الصيفي للأطفال، يقدمها مكتب ثقافة الطفل، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حلب:

1 – جلسة بعنوان (جلسة توعية قانونية)، يقدمها فريق منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، في المركز الثقافي بجنديرس، الساعة الـ 11:00 ظهراً.

2 – عرض سينمائي بعنوان (Chocolat)، يقدمه نادي اللامكان السينمائي، في مصبنة الزنابيلي بباب النصر، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – أمسية موسيقية بعنوان (سهرة رواق)، يقدمها الفنانون مدحت غادري ولانا رضا ونور بسمار، في المساحة الإبداعية لكراسي كوليكتيف (The HUB) في حي شهبا الجديدة، الساعة الـ 8:00 مساءً.

4 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، الشر المميت: الصعود، موانا، مساعد مشرحة الموتى، هوس، البرشامة” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان (التطور الرقمي وتأثيره على المجتمع)، يقدمها أحمد عدنان البحر، في المركز الثقافي العربي بالميادين، الساعة الـ 6:00 مساءً.

الرقة:

أمسية شعرية بعنوان (حين يفيض الفرات وجداً)، يشارك فيها الشعراء عبد الله الأسعد، وعبد المنعم جاسم، وذياب الشيخ، وسليمان جيجان، في مديرية الثقافة في الرقة، الساعة الـ 8:00 مساءً.