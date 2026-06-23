السورية للبترول تبحث مع شركتين إماراتيتين تأهيل وتطوير خطوط الأنابيب والمحطات النفطية

photo 2026 06 23 17 03 13 Copy السورية للبترول تبحث مع شركتين إماراتيتين تأهيل وتطوير خطوط الأنابيب والمحطات النفطية

دمشق-سانا

بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من شركتي إينوك (ENOC) و Horizon Terminals الإماراتيتين، فرص التعاون في مجالات إعادة تأهيل وتطوير خطوط الأنابيب والمحطات النفطية.

وذكرت الشركة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول سبل الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لدعم مشاريع البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت النفطية في إطار جهود الشركة السورية للبترول لتطوير القطاع وتعزيز التعاون مع الشركات الإقليمية والدولية.

وكانت الشركة السورية للبترول وقعت يوم الثلاثاء الفائت، عقداً مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، لتطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة، وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى.

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