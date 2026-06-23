الدفاع المدني يخمد حريقاً بأراضٍ زراعية في محيط ميزناز غرب حلب

حلب-سانا‏

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏بحلب، اليوم الثلاثاء، حريقاً اندلع في أراضٍ مزروعة بالقمح، وأخرى ‏محصودة بمحيط قرية ميزناز غرب المحافظة، وذلك بمشاركة ومؤازرة من ‏الأهالي.‏

وأوضح قائد عمليات حلب في الدفاع المدني فيصل محمد علي في تصريح لـ ‏سانا، أن الفرق استجابت فور ورود البلاغ، وعملت على محاصرة النيران ‏وإخمادها والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة، ‏مبيناً أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون تسجيل إصابات بشرية.‏

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق، ‏وعدم إشعال النيران في الحقول الزراعية أو المناطق الحراجية، وتجنب ‏رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما ‏بالقرب من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافةً إلى الامتناع عن حرق ‏الأعشاب اليابسة وإزالتها بطرق آمنة.‏

وكانت فرق الدفاع المدني أخمدت بالتعاون مع النقاط المتقدمة التابعة ‏لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، الأحد الماضي، حريقاً اندلع في ‏أراضٍ مزروعة بمحصول القمح وأخرى محصودة في قرية كفر خاشر ‏جنوب مدينة أعزاز بريف المحافظة الشمالي.‏