الدفاع المدني يخمد حريقاً بأراضٍ زراعية في محيط ميزناز غرب حلب

حلب-سانا
أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب، اليوم الثلاثاء، حريقاً اندلع في أراضٍ مزروعة بالقمح، وأخرى محصودة بمحيط قرية ميزناز غرب المحافظة، وذلك بمشاركة ومؤازرة من الأهالي.
وأوضح قائد عمليات حلب في الدفاع المدني فيصل محمد علي في تصريح لـ سانا، أن الفرق استجابت فور ورود البلاغ، وعملت على محاصرة النيران وإخمادها والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة، مبيناً أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون تسجيل إصابات بشرية.
ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق، وعدم إشعال النيران في الحقول الزراعية أو المناطق الحراجية، وتجنب رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما بالقرب من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافةً إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة وإزالتها بطرق آمنة.
وكانت فرق الدفاع المدني أخمدت بالتعاون مع النقاط المتقدمة التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، الأحد الماضي، حريقاً اندلع في أراضٍ مزروعة بمحصول القمح وأخرى محصودة في قرية كفر خاشر جنوب مدينة أعزاز بريف المحافظة الشمالي.