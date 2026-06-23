الحرارة إلى انخفاض في عموم سوريا وفرصة لهطولات مطرية فوق أجزاء من ‏المنطقة الساحلية

دمشق-سانا‎ ‎

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في منطقة الجزيرة مع بقائها أعلى من ‏معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية، بينما تميل درجات الحرارة للانخفاض ‏في باقي المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الثلاثاء، يكون بين ‏الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر ‏عشوائية الحدوث فوق أجزاء من المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في ‏المناطق الشرقية والجزيرة والبادية‎.‎

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل مائلاً للبرودة، وخاصةً في ‏المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة ‏الوسطى والمرتفعات الساحلية‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات ‏نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، ولا سيما في المناطق الوسطى والشرقية ‏وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في ‏المناطق الشرقية والبادية والجزيرة، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع ‏الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎: