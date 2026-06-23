الحرارة إلى انخفاض في عموم سوريا وفرصة لهطولات مطرية فوق أجزاء من ‏المنطقة الساحلية

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في منطقة الجزيرة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية، بينما تميل درجات الحرارة للانخفاض في باقي المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الثلاثاء، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر عشوائية الحدوث فوق أجزاء من المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل مائلاً للبرودة، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، ولا سيما في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
دمشق
|20/34
ريف دمشق-القلمون
|13/28
القنيطرة
|14/28
درعا
|18/31
السويداء
|14/28
حمص
|19/30
حماة
|21/32
اللاذقية
|25/30
طرطوس
|24/30
حلب
|21/33
إدلب
|21/30
دير الزور
|25/40
الرقة
|22/38
الحسكة
|26/43