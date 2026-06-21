الداخلية والصحة تبحثان توحيد الجهود لإنجاح حملة “سوريا دون مخدرات”

دمشق-سانا

بحث وزير الداخلية أنس خطاب، والوفد المرافق له، مع وزير الصحة مصعب العلي، والوفد المرافق له، سبل توحيد الجهود وتطوير استراتيجيات العمل المشترك، لإنجاح الحملة الوطنية الشاملة “سوريا دون مخدرات”، لحماية المجتمع وصون أمنه الصحي والمجتمعي.

وشهد الاجتماع صياغة خطة عمل تكاملية تربط الحزم الأمني بالرعاية الطبية؛ إذ تم الاتفاق على تضييق الخناق على شبكات التهريب والترويج وتفكيكها، بالتوازي مع رفع كفاءة مراكز علاج الإدمان وتوسيع طاقاتها الاستيعابية.

وتعكس هذه الجهود التزام مؤسسات الدولة بإنفاذ القانون وتقديم الحلول العلاجية المستدامة، ضمن رؤية وطنية موحدة تهدف إلى استئصال آفة المخدرات وحظر آثارها الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع.