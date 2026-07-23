وزير الصحة يبحث مع رجل الأعمال شرباتي الاستثمار في القطاع الدوائي

دمشق-سانا‏

بحث وزير الصحة مصعب العلي اليوم الخميس، مع رجل الأعمال السوري ‏محمد كامل صبّاغ شرباتي، فرص الاستثمار في القطاع الدوائي، وما ‏توفره الحكومة السورية من ميزات وتسهيلات تشجع على توطين ‏الصناعات الدوائية.‏

وأكّد وزير الصحة خلال اللقاء في مبنى الوزارة الإجراءات المتخذة لدعم ‏الاستثمارات في القطاع ‏الدوائي، والعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة ‏تشجع على توطين ‏الصناعات الدوائية المتقدّمة، بما يعزّز الاكتفاء الذاتي ‏ويرفع القدرة التنافسية ‏للدواء السوري.‏

و أوضح معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني بغدادي أن الوزارة تواصل تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية بما يواكب أفضل ‌‏الممارسات العالمية، ويشجع الاستثمار في الصناعات الدوائية المتخصصة.‏

واستعرض شرباتي خلال اللقاء مشروعاً استثمارياً يهدف إلى إقامة ‏صناعات دوائية نوعيّة، بما يسهم في دعم الصناعة الدوائية الوطنية، ولا سيما ‏التقنيات الدوائية المتقدمة وتعزيز الأمن الدوائي.‏

ويُعد شرباتي من أبرز صناعيي النسيج، وتسلم مهام رئيس الاتحاد العربي ‏للصناعات النسيجية ومقره حلب في 2005، وهو أحد مؤسسي البنك العربي ‌‏– سوريا، كما أسس في شباط 2026 شركة ماريا للصناعات الدوائية والطبية ‏المحدودة في مدينة حلب وصدقت وزارة الاقتصاد والصناعة على تأسيس ‏الشركة.‏