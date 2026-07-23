وزير الصحة يبحث مع رجل الأعمال شرباتي الاستثمار في القطاع الدوائي

دمشق-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي اليوم الخميس، مع رجل الأعمال السوري محمد كامل صبّاغ شرباتي، فرص الاستثمار في القطاع الدوائي، وما توفره الحكومة السورية من ميزات وتسهيلات تشجع على توطين الصناعات الدوائية.
وأكّد وزير الصحة خلال اللقاء في مبنى الوزارة الإجراءات المتخذة لدعم الاستثمارات في القطاع الدوائي، والعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة تشجع على توطين الصناعات الدوائية المتقدّمة، بما يعزّز الاكتفاء الذاتي ويرفع القدرة التنافسية للدواء السوري.
و أوضح معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني بغدادي أن الوزارة تواصل تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويشجع الاستثمار في الصناعات الدوائية المتخصصة.
واستعرض شرباتي خلال اللقاء مشروعاً استثمارياً يهدف إلى إقامة صناعات دوائية نوعيّة، بما يسهم في دعم الصناعة الدوائية الوطنية، ولا سيما التقنيات الدوائية المتقدمة وتعزيز الأمن الدوائي.
ويُعد شرباتي من أبرز صناعيي النسيج، وتسلم مهام رئيس الاتحاد العربي للصناعات النسيجية ومقره حلب في 2005، وهو أحد مؤسسي البنك العربي – سوريا، كما أسس في شباط 2026 شركة ماريا للصناعات الدوائية والطبية المحدودة في مدينة حلب وصدقت وزارة الاقتصاد والصناعة على تأسيس الشركة.