إلقاء القبض على هيثم رحال أحد رموز النظام البائد في سجن صيدنايا العسكري

حلب-سانا

ألقت وحدات وزارة الداخلية في مدينة حلب القبض على المدعو هيثم رحال، الذي شغل رتبة عقيد في سجن صيدنايا العسكري خلال عهد النظام البائد.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن التحقيقات الأولية كشفت أن المذكور بدأ خدمته في سجن صيدنايا “الأحمر” برتبة نقيب، قبل أن يتولى منصب ضابط أمن في السجن ويُرقّى لاحقاً إلى رتبة عقيد، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت تورطه في الإشراف على عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، إضافة إلى متابعة نقل جثث الضحايا إلى مشفى تشرين العسكري بدمشق.



ولفتت الوزارة إلى أن اعترافاته أظهرت إشرافه على منصات تنفيذ أحكام الإعدام، بالتنسيق مع عدد من المسؤولين العسكريين وقضاة محاكم الميدان، وبمشاركة مدير السجن آنذاك العقيد محمود معتوق.



كما أشارت سجلات التحقيق إلى تنقله بين عدد من المواقع الأمنية، بينها سجن البالوني في حمص عام 2019، وقيادة الشرطة العسكرية بدمشق، ثم فرع الشرطة في دير الزور.



وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين خلال عهد النظام البائد، وتقديمهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.