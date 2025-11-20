العاملون في القطاع الزراعي بدير الزور يناقشون تسهيل إجراءات “القرض الحسن”

IMG 20251120 000522 608 العاملون في القطاع الزراعي بدير الزور يناقشون تسهيل إجراءات "القرض الحسن"

دير الزور-سانا

ناقش العاملون في القطاع الزراعي بمحافظة دير الزور آليات تسهيل إجراءات “القرض الحسن” المقدم للفلاحين، لضمان سرعة وصوله إلى مستحقيه، ودعم العملية الإنتاجية.

IMG 20251120 000522 585 العاملون في القطاع الزراعي بدير الزور يناقشون تسهيل إجراءات "القرض الحسن"

وخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى المحافظة، برئاسة عضو المكتب التنفيذي لشؤون الزراعة ياسر عبوش، تطرق المشاركون إلى موضوع تسهيل عملية نقل المحاصيل الزراعية بين المحافظات، ولا سيما التي تحمل شهادة منشأ زراعي، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملية النقل، بما يسهم في تعزيز تسويق المنتج المحلي.

وأكدوا أهمية توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الزراعية، لخدمة الفلاحين، ورفع مستوى الإنتاج في محافظة دير الزور.

IMG 20251120 000522 453 العاملون في القطاع الزراعي بدير الزور يناقشون تسهيل إجراءات "القرض الحسن"

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الدوائر الزراعية، والبحوث العلمية، والمصرف الزراعي والجهات المعنية.

وكانت وزارة الزراعة أطلقت مشروع “القرض الحسن” لزراعة القمح، وحددت فترة التسجيل خلال الفترة ما بين الـ 17 والـ 27 من تشرين الثاني الجاري، وذلك بهدف ضمان إنتاجية المحصول للموسم المقبل.

