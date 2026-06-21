إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا
أصيب 13 شخصاً نتيجة حوادث سير وحرائق وقعت في عموم سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، بأن فرقه استجابت لـ 17 حادث سير تسببت بإصابة 11 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
ونوه الدفاع المدني إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 181 حريقاً، بينها 18 في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت جميعها عن إصابة مدنيين اثنين تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وعن أضرار وخسائر مادية.
وشدد الدفاع المدني على عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب أمس الأول 23 شخصاً، جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في عموم سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.