إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية

حادث1 إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا‏

أصيب 13 شخصاً نتيجة حوادث سير وحرائق وقعت في ‌‏عموم سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستجابت لها ‌‏فرق ‏الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة ‌‏الكوارث.‏‎

حادث2 3 إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، ‌‏بأن فرقه استجابت لـ 17 حادث سير تسببت بإصابة 11 ‌‏شخصاً، تم ‏تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى ‌‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث ‌‏وتأمين أماكنها.‏

‎ونوه الدفاع المدني إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد ‌‏من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات ‌‏الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز ‌‏أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

حريق1 2 إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية

‎ ‎كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 181 حريقاً، بينها ‌‏18 ‏في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات ‏في ‌‏(المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار ‏والقمامة ‏والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد ‏أماكنها، ‏وأسفرت جميعها عن ‏إصابة مدنيين اثنين تم ‏تقديم ‏الإسعافات الأولية لهما، وعن أضرار وخسائر ‏مادية.‏

وشدد الدفاع المدني على عدم إشعال النيران في المناطق ‌‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر ‌‏أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما ‏في ‏المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، ‌‏والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو ‌‏على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏
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وأصيب أمس الأول 23 شخصاً، جراء حوادث سير ‌‏وحرائق عدة وقعت في ‏عموم سوريا استجابت لها فرق ‌‏الدفاع المدني ‌‏السوري في وزارة الطوارئ وإدارة ‌‏الكوارث‎.‎

حريق2 3 إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية
حريق3 2 إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية
حريق6 إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية
حريق7 2 إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية
حريق8 إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية
حريق10 إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‌‏خلال الـ 24 ساعة الماضية
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