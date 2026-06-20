السورية للاتصالات: انقطاع مؤقت لخدمات الهاتف والإنترنت في شارع نسرين بدمشق

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة في شارع نسرين بمنطقة التضامن في دمشق، ما يستدعي إيقاف خدمات الهاتف والإنترنت بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز يومين.

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن أعمال الصيانة التي تنفذها ورشات مركز هاتف التضامن تشمل سحب مياه الصرف الصحي من غرف التفتيش ومعالجة الأعطال الفنية الناجمة عنها، بما يضمن استقرار الخدمة وتحسين جاهزية الشبكة.

وبيّنت الشركة أنه سيتم البدء بإعادة الخدمات تدريجياً، اعتباراً من صباح يوم غد الأحد 21 الجاري، وفق وتيرة إنجاز الأعمال الفنية.

ووجهت الشركة السورية للاتصالات الاعتذار للمشتركين عن هذا الانقطاع المؤقت، مؤكدة حرصها على إنجاز أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة وإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي.

وتواصل الشركة السورية للاتصالات تنفيذ أعمال الصيانة والتحديث لشبكاتها ومراكزها الهاتفية، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمات وتحسين جودتها للمشتركين.