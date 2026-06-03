ورشة عمل في اللاذقية حول التوعية بمخاطر مخلفات الحرب لتعزيز السلامة العامة

اللاذقية-سانا

نظّمت مؤسسة مؤثرون للتدريب والتمكين، بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بشؤون الألغام (UNMAS) اليوم الأربعاء، ورشة عمل تخصصية حول التوعية بمخاطر مخلفات الحرب، وذلك في المقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة اللاذقية.

وتهدف الورشة التي استهدفت ممثلين عن الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر الأجسام غير المنفجرة والمخلفات الحربية، وتزويد المشاركين بالمعلومات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر في المناطق المتضررة من الحرب، ولا سيما مع حركة عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم.

وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً عبر شاشة عرض كبيرة لأنواع المخلفات الحربية والمقذوفات غير المنفجرة، وآليات التعامل الآمن معها، مع التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات في نشر هذه الثقافة الوقائية لتحقيق بيئة آمنة للمواطنين.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة تركز على إيصال رسائل توعوية دقيقة للأهالي حول ضرورة عدم ملامسة الأجسام الغريبة أو المشبوهة، وضرورة إبلاغ الفرق المختصة فوراً، وذلك في إطار جهود تقليل الخسائر البشرية.

وأشار كيال إلى أن تطهير المناطق الموبوءة يتطلب تضافر الجهود وتكثيف حملات التوعية وعمليات المسح والإزالة بشكل مستمر وشامل، لتأمين عودة آمنة للمدنيين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مؤثرون محمد مهدي جطل في تصريح مماثل، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في مرحلة حساسة تتطلب تكاتف الجهود المؤسساتية والأهلية، لافتاً إلى أن استهداف الكوادر العاملة في المنظمات والجمعيات يأتي لكونهم على تماس مباشر مع شرائح المجتمع في المدينة والريف.

وبين جطل أن هذه الورشة تمثل انطلاقة لسلسلة من التدريبات التخصصية، بالتعاون مع (UNMAS) لتشمل فرقاً تطوعية أوسع، بما يضمن إيصال الرسائل الوقائية لكل المناطق المتضررة.

وتشهد العديد من المناطق في سوريا انتشاراً لمخلفات الحرب التي يعد العدد الأكبر منها من مخلفات النظام البائد، والتي تشكل خطراً على سلامة المدنيين، وخصوصاً العائدين إلى مناطقهم المدمرة بعد التحرير.