اجتماع في القنيطرة يبحث واقع الوحدات الإدارية واحتياجات تحسين الخدمات

IMG 20260620 142816 134 اجتماع في القنيطرة يبحث واقع الوحدات الإدارية واحتياجات تحسين الخدمات

القنيطرة-سانا

تركزت محاور اجتماع محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد اليوم السبت، مع رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، حول واقع العمل في الوحدات الإدارية و الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ المهام، ومناقشة الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

IMG 20260620 142815 850 اجتماع في القنيطرة يبحث واقع الوحدات الإدارية واحتياجات تحسين الخدمات

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات والخدمات المهندس أحمد مصطفى في تصريح لمراسل سانا، أن نقص الكوادر البشرية والآليات، أبرز التحديات التي تواجه عمل الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أهمية مداخلات المشاركين بالاجتماع لتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات من جهة، وتعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي، وترسيخ مبدأ الشفافية من جهة أخرى، حيث سيتم نقل هذه التحديات إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لإيجاد حلول مناسبة لها.

وأكد المجتمعون أهمية مواصلة متابعة القضايا الخدمية المطروحة والعمل على تطوير آليات العمل، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في مختلف مناطق المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة واقع عمل الوحدات الإدارية في محافظة القنيطرة، والاطلاع على أبرز الصعوبات التي تواجهها، بما يسهم في تحسين الأداء الخدمي وتطوير آليات العمل.

IMG 20260620 142747 488 اجتماع في القنيطرة يبحث واقع الوحدات الإدارية واحتياجات تحسين الخدمات
IMG 20260620 142753 751 اجتماع في القنيطرة يبحث واقع الوحدات الإدارية واحتياجات تحسين الخدمات
IMG 20260620 142831 047 اجتماع في القنيطرة يبحث واقع الوحدات الإدارية واحتياجات تحسين الخدمات
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