إخماد حريق في ريمة حازم بريف السويداء

السويداء-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة السويداء اليوم الجمعة، حريق أعشاب بين منازل المدنيين وحقول مزروعة بالأشجار في قرية ريمة حازم في ريف المحافظة الشمالي الغربي.

مدير مركز المزرعة التابع لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في السويداء محمد خلف قال في تصريح لمراسل سانا: إن ثلاث فرق دفاع مدني بالتعاون مع عناصر من الأمن الداخلي عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد عمل متواصل لنحو5 ساعات، مضيفاً: إن الفرق نفذت عمليات تبريد لمنع تجدد الحريق، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المكان ومنع الحريق من الامتداد إلى المنازل السكنية والأراضي المجاورة.

وأهابت فرق الدفاع المدني السوري بالمواطنين للالتزام الكامل بالإرشادات الضرورية حفاظاً على سلامتهم.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر مديرياتها في المحافظات على تنفيذ خطة تتضمن نشر نقاط استجابة وإطفاء، بهدف تعزيز سرعة التدخل والحد من انتشار الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي والممتلكات العامة والخاصة.