نقابة المهندسين السوريين ترفع الرواتب التقاعدية بنسبة 50 بالمئة اعتباراً من تموز القادم

دمشق-سانا



أقرت نقابة المهندسين السوريين زيادة الرواتب التقاعدية للمهندسين المتقاعدين والورثة بنسبة 50 بالمئة، اعتباراً من الأول من شهر تموز القادم، في خطوة تعكس استمرار جهود النقابة، لتحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم.



وأوضح نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الإثنين، أن هذه الزيادة أقرها المجلس المركزي للنقابة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاءت بعد دراسة مالية دقيقة أجراها مجلس إدارة الخزانة، استندت إلى خطة متكاملة لرفع العائدات الاستثمارية للنقابة، بالتوازي مع ضبط النفقات وترشيدها ضمن المشاريع الاستثمارية التي يشرف عليها مجلس الإدارة.



وأشار حاج علي إلى أن الزيادة الجديدة تُعد الثانية خلال أقل من عام، وجاءت نتيجة حرص النقابة على دعم المهندسين المتقاعدين والورثة، وتحسين أوضاعهم المعيشية ضمن الإمكانات المتاحة، مبيناً أن كتلة الرواتب التقاعدية قبل الزيادة كانت تقارب 80 مليار ليرة سورية سنوياً، بما يعادل نحو 5.7 ملايين دولار، فيما ستضيف الزيادة الجديدة نحو 2.85 مليون دولار سنوياً، لترتفع الكتلة الإجمالية إلى نحو 8.6 ملايين دولار سنوياً.



وأكد نقيب المهندسين السوريين أن النقابة مستمرة في سياستها الرامية إلى تحسين الرواتب التقاعدية بشكل دوري، وفق ما يتحقق من نمو في الإيرادات والعوائد الاستثمارية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في دعم الزملاء المتقاعدين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.



وكانت نقابة المهندسين أعلنت في شهر آب الماضي عن زيادة على رواتب المهندسين المتقاعدين، تبلغ 50 بالمئة، تم صرفها في بداية شهر أيلول الماضي.

