اجتماع في بانياس يناقش إجراءات الوقاية من الحرائق ‏

طرطوس-سانا
ركز اجتماع في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، ضم مدير الطوارئ وإدارة الكوارث عبد المنعم صطيف، ومدير المنطقة عمر منصور، ومديري الحراج ومركز الطوارئ ورؤساء البلديات، وممثلين عن الفعاليات الأهلية، على خطط الوقاية من حرائق الغابات خلال فصل الصيف، وآليات تنشيط القطاع السياحي عبر تعزيز مشاركة المجتمع المحلي.
وذكرت محافظة طرطوس في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن حماية الثروة الحراجية مسؤولية جماعية مشتركة، مشيرين إلى أن النهوض بالسياحة في المنطقة يرتبط بتكامل الجهود الرسمية والأهلية، تمهيداً لوضع آليات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
وكانت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس دعت أمس المزارعين في المحافظة إلى التقيد بجملة من الإجراءات الوقائية، للحد من اندلاع الحرائق الزراعية والحراجية خلال موسم الحصاد، والالتزام بالتوصيات الفنية لحماية المحاصيل والثروة الحراجية، والحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق.