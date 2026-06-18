اجتماع في بانياس يناقش إجراءات الوقاية من الحرائق ‏

طرطوس-سانا‏

ركز اجتماع في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، ضم مدير الطوارئ وإدارة الكوارث عبد المنعم صطيف، ومدير المنطقة عمر ‏منصور، ومديري الحراج ومركز الطوارئ ورؤساء البلديات، وممثلين عن الفعاليات الأهلية، على خطط الوقاية من حرائق الغابات ‏خلال فصل الصيف، وآليات تنشيط القطاع السياحي عبر تعزيز مشاركة المجتمع المحلي.‏

وذكرت محافظة طرطوس في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن حماية الثروة الحراجية مسؤولية ‏جماعية مشتركة، مشيرين إلى أن النهوض بالسياحة في المنطقة يرتبط بتكامل الجهود الرسمية والأهلية، تمهيداً لوضع آليات تنفيذية ‏واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.‏

وكانت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس دعت أمس المزارعين في المحافظة إلى التقيد بجملة من الإجراءات الوقائية، للحد من ‏اندلاع الحرائق الزراعية والحراجية خلال موسم الحصاد، والالتزام بالتوصيات الفنية لحماية المحاصيل والثروة الحراجية، والحد من ‏الخسائر الناجمة عن الحرائق.‏