الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توثق شهادات ناجين وذوي ضحايا مجزرة جديدة الفضل

99096dd5 e49b 43af b31b b2f8a7c66063 الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توثق شهادات ناجين وذوي ضحايا مجزرة جديدة الفضل

ريف دمشق-سانا

عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جلسة حوارية مع ذوي الضحايا والناجين من بلدة جديدة الفضل بريف دمشق، بهدف توثيق الانتهاكات الجسيمة والتحقيق في المجزرة التي ارتكبها النظام البائد عام 2013، وأودت بحياة أكثر من 400 مدني، بينهم أطفال ونساء.

1db3eccc a6fd 4ed9 afb7 397fec72a129 الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توثق شهادات ناجين وذوي ضحايا مجزرة جديدة الفضل

وأوضحت الهيئة لـ سانا أنها وثّقت شهادات وروايات ذوي الضحايا والناجين، في خطوة تهدف إلى كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وحفظ حقوق الضحايا وعائلاتهم، مؤكدة أن كشف الحقيقة يمثل حقاً أصيلاً للضحايا وذويهم وركناً أساسياً من أركان العدالة الانتقالية، بما يسهم في المساءلة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية، ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجولات واللقاءات الميدانية التي تنفذها الهيئة في مختلف المحافظات السورية للاستماع إلى الضحايا والناجين، وتعزيز مشاركتهم في مسار العدالة الانتقالية، بوصفهم شركاء أساسيين في بناء الحقيقة والعدالة والسلام المستدام.

وتواصل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية منذ تشكيلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، جهودها على ‌‏المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف ‌‏إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر ‌‏الضرر، ومنع تكرار ‌‏الانتهاكات‎.‎

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