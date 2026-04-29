إنجاز الهيكلية التنظيمية الجديدة للإدارة المركزية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة

دمشق-سانا

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إنجاز الهيكلية التنظيمية الجديدة للإدارة المركزية في الوزارة، مبيناً أن هذه الهيكلية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المجتمع.

وأوضح الوزير عنجراني في منشور عبر قناة الوزارة على تلغرام اليوم الأربعاء، أن إعداد الهيكلية تم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وبالاستفادة من خبرات فنية متخصصة، بهدف تطوير بنية إدارية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات في مجالات الإدارة المحلية والبيئية.

توصيفات دقيقة للوظائف واختيار الكوادر

وأشار إلى أن الهيكلية الجديدة ستسهم في معالجة التحديات الإدارية، ولا سيما التداخل في المهام والترهلات الوظيفية، من خلال اعتماد توصيفات دقيقة للوظائف، واختيار كوادر مؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبيّن عنجراني أن هذه الخطوة تمثل أساساً للانتقال نحو التحول الرقمي الشامل داخل الوزارة، بالتوازي مع العمل على تحديث التشريعات الناظمة لعملها، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار هيكليات تنظيمية متكاملة على مستوى المحافظات والمجالس المحلية والبلديات، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية.

وتأتي الهيكلية الجديدة استناداً إلى مخرجات لجنة البُنى التنظيمية المُشكّلة بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025، والتي تتولى إعادة هيكلة الجهات العامة وفق أسس حديثة تعتمد وضوح المهام، وتحديد المسؤوليات، وربط الأداء المؤسسي بمؤشرات قياس فعالة، بما يدعم التحول نحو إدارة عامة أكثر كفاءة وشفافية.