وزير الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان

دمشق-سانا
بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع وفد رفيع المستوى من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان كايسي أولونغرين، تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا خلال لقاء في مقر الوزارة بدمشق آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان وآليات تطوير التعاون الدولي، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشارك في اللقاء مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.