وزير الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان

photo 6 2026 06 18 10 20 52 وزير الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان

دمشق-سانا‏

بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع وفد رفيع المستوى من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان ‏كايسي أولونغرين، تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.‏

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا خلال لقاء في مقر الوزارة بدمشق آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان وآليات تطوير التعاون ‏الدولي، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏

وشارك في اللقاء مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.‏

photo 5 2026 06 18 10 20 52 وزير الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان
photo 1 2026 06 18 10 20 52 وزير الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان
photo 2 2026 06 18 10 20 52 وزير الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان
photo 3 2026 06 18 10 20 52 وزير الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان
photo 4 2026 06 18 10 20 52 وزير الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان
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