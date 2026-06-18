وزير الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان

دمشق-سانا‏

بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع وفد رفيع المستوى من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان ‏كايسي أولونغرين، تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.‏

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا خلال لقاء في مقر الوزارة بدمشق آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان وآليات تطوير التعاون ‏الدولي، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏

وشارك في اللقاء مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.‏