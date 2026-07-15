اتفاقية التجارة الشاملة بين الهند وبريطانيا تدخل حيز التنفيذ

نيودلهي-سانا

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند وبريطانيا حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، ما يمهد الطريق لخفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع بما يعزز حركة التجارة الثنائية ويوسّع فرص الاستثمار المتبادل.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي الهندي (Press Information Bureau) أن الاتفاقية الجديدة تمنح المصدرين الهنود وصولاً فورياً ومعفياً من الرسوم الجمركية لأغلب البنود الجمركية البريطانية، وهو ما يدعم القطاعات الكثيفة العمالة في الهند مثل المنسوجات، والجلود وغيرها.

وفي المقابل، تضمن بريطانيا نفاذاً أوسع لواحد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، عبر خفض تدريجي للرسوم الجمركية ونظام حصص لقطاعات حيوية مثل السيارات، إلى جانب فتح مجالات جديدة في المشتريات الحكومية، والخدمات المالية، والتعليم، والتأمين، والخدمات المهنية.

وبموجب بنود الاتفاقية التمويلية والتجارية المشتركة، ستلغي بريطانيا الرسوم الجمركية فوراً على 96.8% من البنود الجمركية، وهو ما يغطي نحو 97.7% من إجمالي قيمة الصادرات الهندية لأسواقها.

أما الهند فستزيل التعريفات الجمركية فوراً على 64.1% من البنود، مع خفضها تدريجياً على 21% أخرى، في حين استثنت السلع الوطنية الحساسة لحماية أسواقها الداخلية.

وكانت لندن ونيودلهي اعلنتا في أيار عام 2025 التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة، بعد مفاوضات دامت 3 سنوات وشهدت توقفات عديدة.