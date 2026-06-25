إعادة افتتاح فرع مصرف سوريا المركزي في الرقة بعد توقف دام 13 عاماً

الرقة-سانا

أعاد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، افتتاح فرع مصرف سوريا المركزي في محافظة الرقة، اليوم الخميس،‏ بعد توقفه عن العمل منذ عام 2013، وذلك بحضور المحافظ عبد الرحمن سلامة.



وأوضح مدير فرع المصرف الدكتور محمد سعيد العبو في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة افتتاح فرع المصرف تمثل خطوة مهمة في دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة، لافتاً إلى أن توقف المصرف خلال السنوات الماضية تسبب بصعوبات كبيرة للمواطنين والتجار في إنجاز معاملاتهم المالية واضطرارهم إلى السفر نحو محافظات أخرى للحصول على الخدمات المصرفية.



وأشار العبو إلى أن فرع المصرف سيقدم مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية، من بينها استبدال العملة، إضافة إلى صرف فواتير القمح، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمزارعين.



وأكد أن إعادة تفعيل المصرف ستنعكس إيجاباً على حركة الأموال والنشاط الاقتصادي في المحافظة، وتدعم جهود التعافي وإعادة تنشيط المؤسسات المالية والخدمية.



من جانبه بين المواطن فارس الذخيرة أن إعادة افتتاح فرع المصرف في الرقة، تعد خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية التي افتقدها أهالي المحافظة لسنوات طويلة، معرباً عن أمله بأن يسهم ذلك في تسهيل المعاملات المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ويأتي افتتاح فرع مصرف سوريا المركزي في الرقة ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى إعادة تفعيل المؤسسات العامة والخدمية في المحافظة، وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير الخدمات المالية للمواطنين بعد سنوات من التوقف.