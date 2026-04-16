قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الحلبي بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في قرية الحلبي بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 10 آليات عسكرية توغلت في قرية الحلبي، ونصبت حاجزاً على مدخل القرية، وقامت بتفتيش المارة.

وكانت قوات الاحتلال توغلت مساء أمس الأربعاء، في قرية الأصبح بالريف الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.