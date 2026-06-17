قبوات والبكور يبحثان تعزيز التعاون وتطوير عمل الشؤون الاجتماعية في السويداء

MOK07330 قبوات والبكور يبحثان تعزيز التعاون وتطوير عمل الشؤون الاجتماعية في السويداء

السويداء-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ومحافظ السويداء مصطفى البكور سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير عمل مديرية الشؤون الاجتماعية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في المحافظة.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الجانبين ناقشا التحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي، مع التركيز على مطالب العاملين المهنية، وآليات تفعيل دور المديرية لخدمة الفئات الأكثر هشاشة، كالأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكّد الجانبان ضرورة استمرار التنسيق الميداني وتكثيف الجهود المشتركة، بما يُسهم في تجاوز الصعوبات وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدّمة، انعكاساً لتطلّعات أهالي السويداء نحو واقع تنموي أكثر استقراراً وعدالة.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، حيث كان المحافظ بحث مؤخراً مع عدد من الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية آليات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً في المحافظة.

MOK07288 1 قبوات والبكور يبحثان تعزيز التعاون وتطوير عمل الشؤون الاجتماعية في السويداء
MOK07351 قبوات والبكور يبحثان تعزيز التعاون وتطوير عمل الشؤون الاجتماعية في السويداء
محافظ السويداء يبحث مع مندوب عن مديرية التربية أوضاع القطاعين التربوي والتعليمي
القبض على عصابة مخدرات في حماة وضبط أسلحة وذخائر بحوزتها
هيئة الطيران تبحث مع شركات الطيران العاملة في سوريا واقع التشغيل وآليات تطوير القطاع
زراعة نحو 11434 هكتاراً من القمح والشعير بالسويداء‏
اللمسات الأخيرة قبيل افتتاح مطار حلب الدولي- صور
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك