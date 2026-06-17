قبوات والبكور يبحثان تعزيز التعاون وتطوير عمل الشؤون الاجتماعية في السويداء

السويداء-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ومحافظ السويداء مصطفى البكور سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير عمل مديرية الشؤون الاجتماعية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في المحافظة.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الجانبين ناقشا التحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي، مع التركيز على مطالب العاملين المهنية، وآليات تفعيل دور المديرية لخدمة الفئات الأكثر هشاشة، كالأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكّد الجانبان ضرورة استمرار التنسيق الميداني وتكثيف الجهود المشتركة، بما يُسهم في تجاوز الصعوبات وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدّمة، انعكاساً لتطلّعات أهالي السويداء نحو واقع تنموي أكثر استقراراً وعدالة.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، حيث كان المحافظ بحث مؤخراً مع عدد من الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية آليات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً في المحافظة.