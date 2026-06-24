وزارة الصحة تطلق حملة مجانية لجراحة “المياه البيضاء” في دير الزور والرقة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع مؤسستي “شام الإنسانية” و”بصر العالمية”، عن إطلاق حملة “بصر 4” الطبية المجانية، التي تستهدف إجراء عمليات جراحة إزالة الساد “المياه البيضاء”، وتقديم الاستشارات العينية، وذلك في محافظتي دير الزور والرقة.

ووفقاً لما أوردته الوزارة عبر تلغرام، ستنطلق الحملة في الرابع من شهر تموز القادم وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته، وتشمل الكشف الطبي المجاني، وإجراء الفحوصات اللازمة، وإنجاز العمليات الجراحية لمرضى الساد، بهدف التخفيف من معاناة المرضى وتحسين جودة حياتهم.

وتأتي الحملة ضمن جهود وزارة الصحة المستمرة لتطوير الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق التغطية العلاجية للمواطنين في جميع المحافظات، ولا سيما في المناطق التي شهدت ظروفاً استثنائية، مؤكدةً أهمية الكشف المبكر عن أمراض العين لتجنب المضاعفات.

ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من خدمات الحملة إلى التسجيل المسبق عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

