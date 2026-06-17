كهرباء ريف دمشق تركب 4 محولات في عدة مناطق لرفع كفاءة الشبكة

ريف دمشق-سانا

أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال استبدال وتركيب أربع محولات كهربائية في عدد من المناطق، بهدف رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين وثوقية التغذية واستقرارها.

وبيّنت الشركة في بيان لها أن كوادرها استبدلت محولتين باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مخيم الوافدين وحفير الفوقا، إضافة إلى تركيب محولة جديدة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في قرية الأحمدية بدلاً من محولة معطوبة.

كما وضعت محولة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير بالخدمة في منطقة حرستا قنطرة.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطتها لتحسين أداء الشبكة وتعزيز جاهزيتها الفنية، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية والحد من الأعطال في المناطق المستهدفة.

وكانت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق نفذت الأربعاء الماضي أعمال تركيب واستبدال 4 محولات كهربائية في مناطق دوما والتل والسيدة زينب، وذلك ضمن خطط تعزيز استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جاهزية الشبكة.