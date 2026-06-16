إصابة 16 شخصاً بجروح جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

دمشق-سانا‏

أصيب 16 شخصاً بجروح جراء حرائق وحوادث سير عدة وقعت في سوريا، خلال يوم ‏أمس الإثنين، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام أن فرقه استجابت لـ 14 حادث ‏سير، أسفرت عن إصابة 14 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي ‏لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

‏ ‏‏ ‏وشدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية ‏للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

‏ ‏كما استجاب الدفاع المدني لـ 204 حرائق، بينها 48 في الحقول والمحاصيل الزراعية، ‏و156 حريقاً متفرقاً في المنازل، والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، ‏والأسلاك الكهربائية، وعملت فرقه على إخماد الحرائق وتبريد أماكنها.‏

‏وبين الدفاع المدني أن الحرائق أسفرت عن إصابة شخصين، تم تقديم الإسعافات الأولية ‏لهما، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.‏

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وجدد الدفاع المدني التذكير بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ‏وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في ‏المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة ‏حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وتوفي أمس الأول ثلاثة أشخاص، وأصيب 16 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق، ‌‏استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات.‏



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