إصابة 16 شخصاً بجروح جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

دمشق-سانا
أصيب 16 شخصاً بجروح جراء حرائق وحوادث سير عدة وقعت في سوريا، خلال يوم أمس الإثنين، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام أن فرقه استجابت لـ 14 حادث سير، أسفرت عن إصابة 14 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وشدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجاب الدفاع المدني لـ 204 حرائق، بينها 48 في الحقول والمحاصيل الزراعية، و156 حريقاً متفرقاً في المنازل، والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، وعملت فرقه على إخماد الحرائق وتبريد أماكنها.
وبين الدفاع المدني أن الحرائق أسفرت عن إصابة شخصين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.
وجدد الدفاع المدني التذكير بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي أمس الأول ثلاثة أشخاص، وأصيب 16 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات.