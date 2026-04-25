سوريا تدين استهداف مواقع في الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها

دمشق-سانا

أدانت الجمهورية العربية السورية اليوم السبت بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بواسطة طائرات مسيّرة انطلقت من العراق.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها رفضها القاطع لكافة أشكال الانتهاكات التي تمس أمن الدول الشقيقة، معلنة التضامن الكامل مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات، كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال، ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق استهدفتا موقعين حدوديين شمالي البلاد، دون تسجيل إصابات بشرية.