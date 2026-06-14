إصابة 14 شخصاً جراء حرائق وحوداث سير في سوريا ‏

محافظات-سانا

أصيب 14 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث ‏سير في عموم سوريا، يوم أمس السبت، استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث‎.‎

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد أن ‏فرقه استجابت لـ 13 حادث سير، أسفرت عن إصابة 12 ‏مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث ‏وتأمين أماكنها‎.‎

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة ‏تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل ‏المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة ‏التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف ‏المحمول‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 168حريقاً في مختلف ‏المحافظات، بينها 26 في الحقول والمحاصيل الزراعية، ‏والباقي متفرقات (المنازل والمحال التجارية والأعشاب ‏والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وتم إخمادها ‏وتبريد أماكنها، وأسفرت عن تسجيل إصابتين، قُدّمت ‏لهما الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت أضرار باقي ‏الحرائق على الخسائر المادية‎.‎

وذكّر الدفاع المدني الأهالي بعدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وأصيب أمس الأول الجمعة 16 شخصاً بجروح، جراء ‏وقوع 15 حادث سير في سوريا استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني ‏السوري ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎