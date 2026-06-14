إصابة 14 شخصاً جراء حرائق وحوداث سير في سوريا ‏

محافظات-سانا
أصيب 14 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، يوم أمس السبت، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد أن فرقه استجابت لـ 13 حادث سير، أسفرت عن إصابة 12 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 168حريقاً في مختلف المحافظات، بينها 26 في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وتم إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت عن تسجيل إصابتين، قُدّمت لهما الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب أمس الأول الجمعة 16 شخصاً بجروح، جراء وقوع 15 حادث سير في سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.