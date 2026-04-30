برئاسة وزير التنمية الإدارية.. بحث تطوير وتفعيل آليات تخطيط الموارد البشرية مركزياً ومحلياً

دمشق-سانا

عقد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف اجتماعاً موسعاً ضمّ مديرين من الإدارات المركزية في الوزارة، ومديرين التنمية الإدارية في بعض المحافظات، خُصّص لبحث استراتيجيات تخطيط الموارد البشرية وآليات تطويرها وتفعيلها على المستويين المركزي والمحلي.

وبينت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول واقع تخطيط الموارد البشرية في الجهات العامة، والتحديات التي تواجهه، مع التركيز على أهمية الانتقال نحو تخطيط قائم على البيانات والاحتياجات الفعلية للمؤسسات، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية، ومعالجة الاختلالات في التوزع الوظيفي.

كما ناقش الحضور سُبل توحيد المنهجيات المعتمدة في تخطيط الموارد البشرية بين مختلف الجهات، وتعزيز التكامل بين المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن وضوح الأدوار، وسرعة الاستجابة للاحتياجات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

وأكد الوزير السكاف خلال الاجتماع أن تخطيط الموارد البشرية لم يعد إجراءً تنظيمياً تقليدياً، بل أداة استراتيجية لإدارة الأداء المؤسسي، مشدداً على ضرورة ربطه بالهياكل التنظيمية المعتمدة، والمهام الفعلية، ومؤشرات الأداء، لضمان تحقيق أثر ملموس في جودة العمل الحكومي.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية لتعزيز منهجية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وبناء منظومة متكاملة تدعم التحول المؤسسي الشامل، وتُسهم في رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحسين خدماتها.