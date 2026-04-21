افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى قطنا الوطني بريف دمشق

dji fly 20260421 163916 934 1776779031760 photo افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى قطنا الوطني بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

افتتح وزير الصحة مصعب العلي، ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ اليوم الثلاثاء، أقساماً طبية جديدة في المشفى الوطني بمدينة قطنا، ضمن خطة محافظة ريف دمشق لتطوير القطاع الصحي.

وشملت الأقسام التي تم افتتاحها خدمات الأشعة والطبقي المحوري، إلى جانب تجهيز وتفعيل مركز الطوارئ لاستقبال الحالات الإسعافية والباردة.

IMG 2928 افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى قطنا الوطني بريف دمشق

وأوضح محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الخطوة تأتي بدعم من وزارة الصحة وبمساهمة فاعلة من المجتمع المحلي ضمن حملة “ريفنا بيستاهل”، مؤكداً أن الأقسام الجديدة ستسهم في تخفيف معاناة الأهالي الذين كانوا يضطرون للتوجه إلى مشافٍ بعيدة لتلقي العلاج، كما ستخدم مدينة قطنا ومحيطها وصولاً إلى منطقة جبل الشيخ.

IMG 2939 افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى قطنا الوطني بريف دمشق

بدوره، بيّن مدير صحة ريف دمشق، الدكتور توفيق حسابا، أن التوسعة تضمنت إدخال جهاز الأشعة الإسعافي وأجهزة الإيكو، إضافة إلى التوسع في أقسام العناية والحواضن والعيادات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات نوعية ومتكاملة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أطلقتها وزارة الصحة السورية مطلع كانون الثاني الماضي، للفترة بين عامي 2026 و2028، تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات، استناداً إلى تقييم لواقع القطاع بعد سنوات من التدهور.

