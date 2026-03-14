مساعدات غذائية لـ 500 عائلة في حي العرفي بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

وزعت جمعية “أنصار للتنمية” اليوم السبت، بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مساعدات غذائية لـ 500 عائلة في حي العرفي بمدينة دير الزور.

وأوضحت مديرة الجمعية مروة العكيلي لمراسل سانا أن التوزيع تم بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتواصل مع لجان الأحياء لمعرفة الأشد حاجة.

وأشارت العكيلي إلى اعتماد عدة شروط في اختيار المستفيدين، منها أن يكون عدد الأطفال أكثر من أربعة، إضافة إلى العوائل التي لديها معاقون أو أيتام، لافتة إلى أن الجمعية تعمل بشكل دوري على توزيع السلل الغذائية في الأحياء المتضررة.

يذكر أن جمعية “أنصار للتنمية”، قد دخلت المحافظة عقب سقوط النظام البائد، ونفذت عدة مشاريع تنموية منها إنشاء مخبزين أحدهما في بلدة بقرص فوقاني وآخر في بلدة الدوير.

كما رممت الجمعية 3 مدارس، إضافة إلى عملها على ترميم 8 مساجد تم الانتهاء فعلياً من 5 منها، وكذلك إعادة ترميم 380 منزلاً في مدينة دير الزور.

