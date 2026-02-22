جولة لوفد من المنظمات الدولية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا

درعا-سانا

اطلع ممثلو عدد من المنظمات الدولية العاملة في سوريا، اليوم الأحد، على واقع احتياجات الخدمات والتعافي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وضم الوفد ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (Ocha)، والمجلس النرويجي NFRC، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، إضافة إلى اليونيسف ومنظمات أخرى.

وناقش أعضاء الوفد مع المجتمع المحلي ورؤساء مجالس البلدات والقرى، سبل دعم ودفع العمل في القطاعات الزراعية والصحية والخدمية، بما ينعكس إيجاباً على السكان.

وتركزت المطالب حول صيانة السدود السطحية وشبكات الري الحكومية، ودعم صغار المزارعين ليكونوا قادرين على الاستمرار بالزراعة، ولا سيما المحاصيل والخضراوات، وحل المشاكل المتعلقة بنقص مياه الشرب، ودعم المراكز الصحية بالكوادر والأدوية، وإعادة تأهيل بعض المدارس.

وأوضح رئيس مجلس بلدة الشجرة محمد العلي لـ سانا، أن الجولة التي تمت بالتنسيق مع المحافظة ومنطقة درعا، خصصت لمناقشة وتقييم احتياجات التعافي والخدمات في القطاعات الخدمية والزراعية والصحية، لافتاً إلى أهمية هذه الزيارات في مجال دعم الأهالي بعد سنوات طويلة من الحرب والركود.

وأشارت رئيسة جمعية تجمع نساء حوران خولة إبراهيم، إلى أن زيارة الوفد جاءت لتقييم الاحتياج من كل النواحي، وخاصة فيما يتعلق بالمجتمع المدني ومشاكل السيدات والأطفال والشيوخ والفئات الأشد ضعفاً، معربةً عن أملها أن تتحول المقترحات إلى حلول واقعية تلامس هموم كل فئات المجتمع.

