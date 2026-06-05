الرقابة والتفتيش: إنهاء تكليف أحد رؤساء مكاتب بريد ريف دمشق بسبب مخالفات ‏إدارية ومالية

دمشق-سانا
كشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال جولة رقابية آنية على عدد من مكاتب البريد في محافظة ريف دمشق، مخالفات إدارية ومالية في بعض المكاتب، تمثلت بوجود خلل في الأرصدة المالية نتيجة توزيع الرواتب دون مراعاة الضوابط التنظيمية، وتسجل نقص مالي في بعض المكاتب.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن الفرق كشفت أيضاً تجاوزات في تنفيذ المهام الإدارية والخدمية، ووجود وثائق شخصية لأعمال منجزة وغير منجزة متروكة داخل المكاتب بطريقة مخالفة للقانون، فضلاً عن تسجيل حالات غياب غير مسوّغ لعدد من العاملين.
إنهاء تكليف وتغريم
وبينت الهيئة أنها اتخذت إجراءات قانونية شملت إنهاء تكليف أحد رؤساء المكاتب، وتغريم آخر بالنقص المالي المكتشف، واعتبار العاملين الغائبين في إجازة بلا أجر، مع التوصية بوضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم استخراج الوثائق الرسمية، واستكمال التحقيقات في بعض المخالفات الأخرى.
وأكدت الهيئة المركزية أن هذه الجولات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والانضباط الخدمي داخل المؤسسات العامة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء في تقديم الخدمات للمواطنين.
وكشفت تحقيقات أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤخراً في أحد المصارف العامة بإحدى المحافظات، عن وجود تلاعب ممنهج وتزوير في الوثائق المصرفية، ما أدى إلى وقوع اختلاسات مالية نفذها أحد العاملين مستغلاً موقعه الوظيفي.