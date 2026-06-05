الرقابة والتفتيش: إنهاء تكليف أحد رؤساء مكاتب بريد ريف دمشق بسبب مخالفات ‏إدارية ومالية

دمشق-سانا‏

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كشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال جولة رقابية آنية على عدد من ‏مكاتب البريد في محافظة ريف دمشق، مخالفات إدارية ومالية في بعض المكاتب، ‏تمثلت بوجود خلل في الأرصدة المالية نتيجة توزيع الرواتب دون مراعاة الضوابط ‏التنظيمية، وتسجل نقص مالي في بعض المكاتب‎.‎

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن الفرق كشفت أيضاً ‏تجاوزات في تنفيذ المهام الإدارية والخدمية، ووجود وثائق شخصية لأعمال منجزة ‏وغير منجزة متروكة داخل المكاتب بطريقة مخالفة للقانون، فضلاً عن تسجيل ‏حالات غياب غير مسوّغ لعدد من العاملين.‌‎

إنهاء تكليف وتغريم

وبينت الهيئة أنها اتخذت إجراءات قانونية شملت إنهاء تكليف أحد رؤساء المكاتب، ‏وتغريم آخر بالنقص المالي المكتشف، واعتبار العاملين الغائبين في إجازة بلا أجر، ‏مع التوصية بوضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم استخراج الوثائق الرسمية، ‏واستكمال التحقيقات في بعض المخالفات الأخرى. ‎

وأكدت الهيئة المركزية أن هذه الجولات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والانضباط ‏الخدمي داخل المؤسسات العامة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء في تقديم ‏الخدمات للمواطنين‎.

وكشفت تحقيقات أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤخراً في أحد ‏المصارف العامة بإحدى المحافظات، عن وجود تلاعب ممنهج وتزوير في الوثائق ‏المصرفية، ما أدى إلى وقوع اختلاسات مالية نفذها أحد العاملين مستغلاً موقعه ‏الوظيفي‎.‎