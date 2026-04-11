الكرامة يفوز على الثورة في الدوري السوري لكرة السلة للرجال

حمص-سانا

فاز فريق الكرامة على فريق الثورة بنتيجة 96 / 62 نقطة، في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة غزوان أبو زيد بمدينة حمص، ضمن منافسات الجولة الرابعة من إياب الدوري السوري لكرة السلة.

وسيطر الكرامة على مجريات المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الربع الأول متقدماً بفارق أربع نقاط، قبل أن يوسع الفارق في الربع الثاني إلى 19 نقطة، بعد ثلاثية سجلها اللاعب عبد الوهاب الحموي في الثانية الأخيرة، لينتهي النصف الأول من اللقاء بنتيجة 48/29 لصالح الكرامة.

واستمر تفوق الكرامة في الربع الثالث، قبل أن ينجح في توسيع الفارق خلال الربع الأخير، لينهي المباراة متقدماً بفارق 34 نقطة.

وشهدت المباراة أداءً سريعاً من الفريقين، مع أفضلية واضحة للكرامة الذي اعتمد على الهجمات السريعة، ما سمح له بتوسيع الفارق تدريجياً، بينما حاول الثورة تقليص النتيجة، إلا أن تفوق الكرامة دفاعياً وهجومياً حافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.