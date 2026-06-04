السورية للمخابز تبدأ إعادة تأهيل مخبز قبر عاتكة بدمشق

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع منظمة “رحمة بلا حدود” ، ‏أعمال إعادة تأهيل مخبز قبر عاتكة في مدينة دمشق، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف لتطوير البنية التحتية للمخبز، وتعزيز قدراته التشغيلية، بما يضمن استقرار إنتاج مادة الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح مدير عام المؤسسة محمد الصيادي، في تصريح لمراسل ‏سانا اليوم الخميس، أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تأهيل شاملة للمبنى والمرافق الخدمية التابعة للمخبز، إضافة إلى استبدال الآلات والتجهيزات المستهلكة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة، بما يسهم في تحسين سير العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع جودة المنتج النهائي.

ولفت الصيادي إلى أن مشاريع تأهيل وتحديث المخابز تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير المخابز العامة والارتقاء بأدائها، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية، ويواكب احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، ولا سيما في مدينة دمشق التي تشهد جهوداً متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل للمخابز العامة، بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وضمان استمرارية إنتاج مادة الخبز، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

ومنظمة “رحمة بلا حدود”، هي منظمة إغاثية غير ربحية تأسست في تركيا، وتعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين والمناطق المتضررة في سوريا، وتقديم الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والخدمات الصحية.