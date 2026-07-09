صور من امتحان مسابقة التوظيف للفئتين الأولى والثانية في جامعة الفرات بدير الزور تاريخ النشر: 2026/07/09 4:07 مساءً اخر تحديث: 2026/07/09 4:07 مساءً قائمة الصور 1/7 لجنة من وزارة التربية تتفقد الواقع التعليمي في محافظة دير الزور وصول دفعة من سيارات الأمن الداخلي بالهوية البصرية الجديدة إلى مدينة رأس العين في الحسكة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق تضرر عدد من الخيام والمنازل بريف الرقة الجنوبي جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات وصول قافلة تضم نحو 600 عائلة من أهالي عفرين المهجرين إلى قراهم وبلداتهم بمنطقة عفرين شمالي حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جامعة الفراتدير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزير الخارجية اللبناني: آن الأوان ليتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها يوليو 9, 2026 يوليو 9, 2026 الخارجية الصينية تطالب الناتو بالتوقف عن استهداف وانتقاد بكين يوليو 9, 2026 يوليو 9, 2026 لقاءات الشرع مع ترامب وماكرون وأردوغان.. إنجازات استراتيجية تكرس مكانة سوريا الدولية يوليو 9, 2026 يوليو 9, 2026 الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغ عن موقع يُشتبه باحتوائه على رفات بشرية في ريف حلب يوليو 9, 2026 يوليو 9, 2026