صور من امتحان مسابقة التوظيف للفئتين الأولى والثانية في جامعة الفرات بدير الزور

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وصول قافلة تضم نحو 600 عائلة من أهالي عفرين المهجرين إلى قراهم وبلداتهم بمنطقة عفرين شمالي حلب
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