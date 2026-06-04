إخماد حريق اندلع في خزان وقود بمدينة الرقة

الرقة-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة اليوم الخميس، حريقاً اندلع في خزان وقود محمول على سيارة، بأحد الأحياء في مدينة الرقة دون تسجيل إصابات.

وأوضح قائد عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في المديرية عبد الجواد عبد الكريم في تصريح لمراسل سانا، أن الحريق اندلع في خزان محمول على سيارة، أثناء عملية ضخ الوقود من الخزانات الأرضية إلى خزان السيارة باستخدام محرك الشفط، قبل أن يمتد إلى محل تجاري يحتوي على نحو عشرة خزانات للمحروقات.

وأشار عبد الكريم إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات وشملت السيارة والخزانات الاحتياطية، مبيناً أن فرق الإطفاء توجهت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده بسرعة، ولا تزال عمليات التبريد مستمرة.

ودعا المواطنين إلى عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال في الأحياء السكنية حفاظاً على السلامة العامة.