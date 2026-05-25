مع ارتفاع منسوب الفرات.. زراعة دير الزور تتخذ عدداً من الإجراءات لحماية الأراضي والمحاصيل ‏

دير الزور-سانا‏

أكد مدير الزراعة في محافظة دير الزور علي العلوش أن ‏المديرية اتخذت سلسلة من الإجراءات الزراعية العاجلة، بهدف ‌‏حماية الأراضي الزراعية، والمحاصيل والثروة الحيوانية، ‏والمنشآت الزراعية المحاذية لمجرى نهر الفرات، وذلك في ‏إطار ‏الاستعدادات لمواجهة أي ارتفاع إضافي محتمل في ‏منسوب المياه‎.‎

إجراءات زراعية عاجلة

وأوضح العلوش في تصريح لـ سانا، أن الإجراءات الزراعية ‏شملت تنظيف وفتح المصارف الزراعية بشكل فوري، نظراً ‌‏لكون العديد من الأراضي سهلية ومنخفضة، إضافةً إلى تدعيم ‏السواتر الترابية القريبة من ضفة نهر الفرات والمناطق ‌‏المجاورة للجزر النهرية‎.‎

وأشار العلوش إلى أن المديرية عملت على الإسراع في حصاد ‏محصولي القمح والشعير الجاهزين قبل تعرضهما للغمر، ‌‏وإيقاف عمليات الري مؤقتاً لتجنب تشبع التربة، وانهيار الجسور ‏الترابية، فضلاً عن نقل البذار والأسمدة والوقود والآليات ‌‏الزراعية إلى مناطق مرتفعة وآمنة‎.‎

متابعة القرى والمناطق الحساسة

وبيّن العلوش أن الإجراءات الخاصة بالقرى والمناطق الأكثر ‏حساسية، ولا سيما القرى الزراعية المنخفضة القريبة من نهر ‌‏الفرات، تضمنت مراقبة ارتفاع منسوب المياه كل 3 إلى 6 ‏ساعات، وتجهيز سواتر رملية حول الأراضي الزراعية ‏الحساسة ‏والمعرضة للخطر، إضافةً إلى تحديد وتجهيز طرق ‏بديلة لعبور الجرارات والشاحنات في حال انقطاع الطرق ‏الزراعية‎.‎

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أكد العلوش أنه تم نقل الأغنام ‏والأبقار بعيداً عن مجرى النهر إلى مناطق مرتفعة وآمنة، ‏ورفع ‏الأعلاف فوق منصات خشبية أو إسمنتية لحمايتها من البلل ‏والتلف، إلى جانب تأمين خزانات مياه نظيفة تحسباً ‏لاحتمال ‏تلوث مياه الفيضانات، وتنفيذ حملات رش ومتابعة بيطرية ‏دورية للحد من الأمراض الناتجة عن الرطوبة وركود ‏المياه‎.‎

حماية المنشآت الزراعية

وأوضح العلوش أن الإجراءات شملت أيضاً حماية المنشآت ‏الزراعية عبر فصل التيار الكهربائي عن المضخات والآبار ‌‏القريبة من مناطق الغمر، واستخدام أكياس الرمل لحماية ‏الحظائر والمستودعات، ورفع المولدات والمحركات والخزانات ‏إلى ‏أماكن مرتفعة وآمنة‎.‎

وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام ‏الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‌‏المقامة ‏على النهر، وذلك بعد ‌‏وصول مخزون بحيرة سد الفرات إلى ‏أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد ‏المائي ‏إلى النهر، ‌‏نتيجة ‏ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها مناطق شمال وشرق ‏سوريا خلال الموسم الحالي‎.‎