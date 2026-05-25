مع ارتفاع منسوب الفرات.. زراعة دير الزور تتخذ عدداً من الإجراءات لحماية الأراضي والمحاصيل ‏

دير الزور-سانا
أكد مدير الزراعة في محافظة دير الزور علي العلوش أن المديرية اتخذت سلسلة من الإجراءات الزراعية العاجلة، بهدف حماية الأراضي الزراعية، والمحاصيل والثروة الحيوانية، والمنشآت الزراعية المحاذية لمجرى نهر الفرات، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة أي ارتفاع إضافي محتمل في منسوب المياه.
إجراءات زراعية عاجلة
وأوضح العلوش في تصريح لـ سانا، أن الإجراءات الزراعية شملت تنظيف وفتح المصارف الزراعية بشكل فوري، نظراً لكون العديد من الأراضي سهلية ومنخفضة، إضافةً إلى تدعيم السواتر الترابية القريبة من ضفة نهر الفرات والمناطق المجاورة للجزر النهرية.
وأشار العلوش إلى أن المديرية عملت على الإسراع في حصاد محصولي القمح والشعير الجاهزين قبل تعرضهما للغمر، وإيقاف عمليات الري مؤقتاً لتجنب تشبع التربة، وانهيار الجسور الترابية، فضلاً عن نقل البذار والأسمدة والوقود والآليات الزراعية إلى مناطق مرتفعة وآمنة.
متابعة القرى والمناطق الحساسة
وبيّن العلوش أن الإجراءات الخاصة بالقرى والمناطق الأكثر حساسية، ولا سيما القرى الزراعية المنخفضة القريبة من نهر الفرات، تضمنت مراقبة ارتفاع منسوب المياه كل 3 إلى 6 ساعات، وتجهيز سواتر رملية حول الأراضي الزراعية الحساسة والمعرضة للخطر، إضافةً إلى تحديد وتجهيز طرق بديلة لعبور الجرارات والشاحنات في حال انقطاع الطرق الزراعية.
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أكد العلوش أنه تم نقل الأغنام والأبقار بعيداً عن مجرى النهر إلى مناطق مرتفعة وآمنة، ورفع الأعلاف فوق منصات خشبية أو إسمنتية لحمايتها من البلل والتلف، إلى جانب تأمين خزانات مياه نظيفة تحسباً لاحتمال تلوث مياه الفيضانات، وتنفيذ حملات رش ومتابعة بيطرية دورية للحد من الأمراض الناتجة عن الرطوبة وركود المياه.
حماية المنشآت الزراعية
وأوضح العلوش أن الإجراءات شملت أيضاً حماية المنشآت الزراعية عبر فصل التيار الكهربائي عن المضخات والآبار القريبة من مناطق الغمر، واستخدام أكياس الرمل لحماية الحظائر والمستودعات، ورفع المولدات والمحركات والخزانات إلى أماكن مرتفعة وآمنة.
وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة على النهر، وذلك بعد وصول مخزون بحيرة سد الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد المائي إلى النهر، نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي.