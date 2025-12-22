معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء يبحث مع مديري المديريات سبل تطوير العمل في الأمانة

دمشق-سانا

عقد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده اجتماعاً مع مديري المديريات في الأمانة العامة، لمتابعة سير العمل وسبل تطوير الأداء الإداري في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وذكرت الأمانة العامة عبر قناتها على تلغرام أن الاجتماع استعرض المهام الموكلة للمديريات خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجه العمل وآلية معالجتها، بما يضمن تحسين الأداء ورفع كفاءة التنفيذ.

كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين المديريات، والمتابعة المستمرة لتحقيق الأهداف المرجوّة.