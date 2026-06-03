وزارة الإدارة المحلية: إعادة تكوين 15064 صحيفة ‏عقارية متضررة في زملكا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر المديرية ‏العامة للمصالح العقارية، إعادة التكوين الإداري لـ ‌‏15064 صحيفة عقارية متضررة في مدينة زملكا بريف ‏دمشق، في حين أحالت 425 صحيفة أخرى إلى القاضي ‏العقاري المختص، بما يسهم في الحصول على بيانات ‏الملكية الرسمية والاطلاع عليها، تمهيداً لإعادة تفعيل ‏عمليات البيع والشراء العقارية بشكل آمن وقانوني.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأربعاء أن السجلات العقارية المشمولة تضمنت 206 ‏سجلات ضمن المساحة الإجمالية لمنطقة زملكا، والبالغة ‏نحو 1989203 أمتار مربعة، وذلك ضمن خطة متكاملة ‏تهدف إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالبيانات ‏العقارية.‏

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وأكدت الوزارة ضرورة الاطلاع على القرارات ‏المنشورة في الجريدة الرسمية، والاعتراض أمام محكمة ‏البداية المدنية خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ ‏النشر، إضافة إلى متابعة الإجراءات أمام القاضي ‏العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ الإعلان.‏

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وتتابع المديرية العامة للمصالح العقارية أعمال إعادة ‏تكوين الصحائف العقارية التي تعرضت للتلف أو الفقدان ‏في عدد من المناطق السورية، وذلك في إطار جهودها ‏لحفظ حقوق المواطنين وضمان موثوقية السجل العقاري.‏