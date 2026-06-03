وزارة الإدارة المحلية: إعادة تكوين 15064 صحيفة ‏عقارية متضررة في زملكا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
أنجزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر المديرية العامة للمصالح العقارية، إعادة التكوين الإداري لـ 15064 صحيفة عقارية متضررة في مدينة زملكا بريف دمشق، في حين أحالت 425 صحيفة أخرى إلى القاضي العقاري المختص، بما يسهم في الحصول على بيانات الملكية الرسمية والاطلاع عليها، تمهيداً لإعادة تفعيل عمليات البيع والشراء العقارية بشكل آمن وقانوني.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن السجلات العقارية المشمولة تضمنت 206 سجلات ضمن المساحة الإجمالية لمنطقة زملكا، والبالغة نحو 1989203 أمتار مربعة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالبيانات العقارية.
وأكدت الوزارة ضرورة الاطلاع على القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية، والاعتراض أمام محكمة البداية المدنية خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ النشر، إضافة إلى متابعة الإجراءات أمام القاضي العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ الإعلان.
وتتابع المديرية العامة للمصالح العقارية أعمال إعادة تكوين الصحائف العقارية التي تعرضت للتلف أو الفقدان في عدد من المناطق السورية، وذلك في إطار جهودها لحفظ حقوق المواطنين وضمان موثوقية السجل العقاري.