هيئة المنافذ: 369 ألف مواطن عادوا طوعاً إلى سوريا من لبنان ‏منذ التحرير‎ ‎

دمشق-سانا
أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أن عدد السوريين العائدين طوعاً إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية مع لبنان بلغ منذ التحرير 369 ألف مواطن، وذلك في إطار التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة للعائدين، بما يسهم في تسهيل عودتهم، وتمكينهم من نقل ممتلكاتهم ومقتنياتهم الشخصية بكل يسر.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن مجموع المواطنين السوريين العائدين طوعاً من لبنان إلى سوريا منذ بداية التحرير وحتى نهاية شهر أيار وصل إلى 369 ألف مواطن
وتشمل التسهيلات تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، والإعفاء من الرسوم على الأمتعة والمقتنيات الشخصية والمنزلية، بما يخفف الأعباء عن الأسر العائدة، ويساعدها على استكمال إجراءات العودة بسهولة.
ووفق الهيئة، بلغ إجمالي عدد العائدين طوعاً من لبنان إلى سوريا عبر مختلف المنافذ الحدودية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر أيار 150 ألف مواطن، رافقتهم نحو 6700 سيارة محمّلة بالأثاث والعفش المنزلي، مع تسهيل إدخالها وإعفائها من الرسوم دعماً للأسر العائدة ومساندة لاستقرارها، بينهم نحو 35 ألف مواطن دخلوا عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي، ودخلت برفقتهم أكثر من 2700 سيارة محملة بالأثاث والمقتنيات المنزلية، جرى السماح بإدخالها مجاناً، وإعفاؤها من الرسوم ضمن التسهيلات المخصصة للعائدين.
وتواصل كوادر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عملها على مدار الساعة لتنظيم حركة العبور وتأمين انسيابية الإجراءات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للسوريين العائدين إلى بلدهم، وتعزيز ظروف استقرارهم في وطنهم.