هيئة المنافذ: 369 ألف مواطن عادوا طوعاً إلى سوريا من لبنان ‏منذ التحرير‎ ‎

دمشق-سانا‏

أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أن عدد السوريين ‏العائدين طوعاً إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية مع لبنان بلغ منذ ‏التحرير 369 ألف مواطن، وذلك في إطار التسهيلات والخدمات ‏التي تقدمها الهيئة للعائدين، بما يسهم في تسهيل عودتهم، ‏وتمكينهم من نقل ممتلكاتهم ومقتنياتهم الشخصية بكل يسر‎.‎

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن ‏مجموع المواطنين السوريين العائدين طوعاً من لبنان إلى سوريا ‏منذ بداية التحرير وحتى نهاية شهر أيار وصل إلى 369 ألف ‏مواطن، في مؤشر يعكس استمرار وتيرة العودة إلى الوطن ‏والاستفادة من التسهيلات المقدمة عبر المنافذ الحدودية‎.‎

وتشمل التسهيلات تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، ‏والإعفاء من الرسوم على الأمتعة والمقتنيات الشخصية ‏والمنزلية، بما يخفف الأعباء عن الأسر العائدة، ويساعدها على ‏استكمال إجراءات العودة بسهولة‎.‎

ووفق الهيئة،‎ ‎بلغ إجمالي عدد العائدين طوعاً من لبنان إلى سوريا ‏عبر مختلف المنافذ الحدودية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية ‏شهر أيار 150 ألف مواطن، رافقتهم نحو 6700 سيارة محمّلة ‏بالأثاث والعفش المنزلي، مع تسهيل إدخالها وإعفائها من ‏الرسوم دعماً للأسر العائدة ومساندة لاستقرارها، بينهم نحو 35 ‏ألف مواطن دخلوا عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي، ودخلت ‏برفقتهم أكثر من 2700 سيارة محملة بالأثاث والمقتنيات ‏المنزلية، جرى السماح بإدخالها مجاناً، وإعفاؤها من الرسوم ‏ضمن التسهيلات المخصصة للعائدين‎.‎

وتواصل كوادر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عملها ‏على مدار الساعة لتنظيم حركة العبور وتأمين انسيابية ‏الإجراءات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للسوريين العائدين إلى بلدهم، وتعزيز ظروف استقرارهم في وطنهم‎.‎