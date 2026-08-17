أمسية رصد فلكي للكواكب ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا في ‏حماة

حماة-سانا
نظّمت الجمعية الفلكية السورية في محافظة حماة، مساء اليوم الإثنين، أمسية رصد فلكي للكواكب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان صيف سوريا الذي تقيمه مديرية الثقافة بحماة.
وأوضح عضو الجمعية الفلكية السورية حذيفة العوض في تصريح لمراسل سانا أن الأمسية تضمنت مشاهدة القمر وكوكب الزهرة عبر تلسكوب مخصص لهذه الغاية، مبيناً أن الجمعية تنظم باستمرار أنشطة متنوعة لرصد النجوم والكواكب وتعريف الجمهور بها، إلى جانب تقديم شروحات حول حركة الكواكب.
وأشار العوض إلى أن مشاركة الجمعية في مهرجان صيف سوريا تهدف إلى توعية الأطفال والعائلات وتعريفهم بعلم الفلك، ولا سيما ظاهرتي الخسوف والكسوف، بما يسهم في نشر الثقافة الفلكية لدى مختلف الفئات.
وكان مهرجان صيف سوريا انطلق في محافظة حماة يوم السبت الماضي، ويستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، متضمناً عروضاً فنية ومسرحية وأنشطة ثقافية متنوعة.