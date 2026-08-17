أمسية رصد فلكي للكواكب ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا في ‏حماة

0A6A7357 أمسية رصد فلكي للكواكب ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا في ‏حماة

حماة-سانا‏

نظّمت الجمعية الفلكية السورية في محافظة حماة، مساء اليوم الإثنين، ‏أمسية رصد فلكي للكواكب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من ‏مهرجان صيف سوريا الذي تقيمه مديرية الثقافة بحماة‎.‎

وأوضح عضو الجمعية الفلكية السورية حذيفة العوض في تصريح ‏لمراسل سانا أن الأمسية تضمنت مشاهدة القمر وكوكب الزهرة عبر ‏تلسكوب مخصص لهذه الغاية، مبيناً أن الجمعية تنظم باستمرار أنشطة ‏متنوعة لرصد النجوم والكواكب وتعريف الجمهور بها، إلى جانب تقديم ‏شروحات حول حركة الكواكب‎.‎

وأشار العوض إلى أن مشاركة الجمعية في مهرجان صيف سوريا تهدف ‏إلى توعية الأطفال والعائلات وتعريفهم بعلم الفلك، ولا سيما ظاهرتي ‏الخسوف والكسوف، بما يسهم في نشر الثقافة الفلكية لدى مختلف الفئات‎.‎

وكان مهرجان صيف سوريا انطلق في محافظة حماة يوم السبت ‏الماضي، ويستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، متضمناً ‏عروضاً فنية ومسرحية وأنشطة ثقافية متنوعة‎.‎

0A6A7345 أمسية رصد فلكي للكواكب ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا في ‏حماة
0A6A7349 أمسية رصد فلكي للكواكب ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا في ‏حماة
0A6A7350 أمسية رصد فلكي للكواكب ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا في ‏حماة
0A6A7351 أمسية رصد فلكي للكواكب ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا في ‏حماة
0A6A7354 أمسية رصد فلكي للكواكب ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا في ‏حماة
0A6A7355 أمسية رصد فلكي للكواكب ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا في ‏حماة
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